İstanbul'un 1.600 yıllık tarihi surlar harap durumda

İki büyük imparatorluğu koruyan tarihi İstanbul surları Osmanlı’dan günümüzde kadar ulaştı ancak yıllar surların üzerinde hasar bıraktı. Dünya mirası listesinde de yer alan surlarda zaman zaman çökmeler oluyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları anlattı.

İki büyük imparatorluğu koruyan tarihi İstanbul surları Osmanlı'dan günümüzde kadar ulaştı ancak yıllar surların üzerinde hasar bıraktı. Dünya mirası listesinde de yer alan surlarda zaman zaman çökmeler oluyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları anlattı.