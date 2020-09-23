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İstanbul'un 1.600 yıllık tarihi surlar harap durumda

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Giriş: 23.09.2020 09:45
Güncelleme:23.09.2020 10:05
İki büyük imparatorluğu koruyan tarihi İstanbul surları Osmanlı’dan günümüzde kadar ulaştı ancak yıllar surların üzerinde hasar bıraktı. Dünya mirası listesinde de yer alan surlarda zaman zaman çökmeler oluyor.  A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları anlattı.

İki büyük imparatorluğu koruyan tarihi İstanbul surları Osmanlı'dan günümüzde kadar ulaştı ancak yıllar surların üzerinde hasar bıraktı. Dünya mirası listesinde de yer alan surlarda zaman zaman çökmeler oluyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları anlattı.

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