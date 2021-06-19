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İstanbul'da korkutan deprem sonrası ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 15:38
Güncelleme:19.06.2021 15:42
İstanbul'da korkutan deprem! AFAD'ın son dakika açıklamasında, depremin merkez üssünün İstanbul'un Kartal ilçesi olduğu belirtilirken şiddetinin 3.9 olduğu kaydedildi. Depremin etkilendiği Kartal'daki son durumu A Haber muhabiri Hande Bayraktar canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA: İstanbul'da meydana gelen kısa süreli deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 3,9 büyüklüğündeki depremin merkez üsttü Kartal... Son deprem sonrası bölgeden sıcak görüntüler.

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