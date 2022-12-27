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İstanbul'daki astrolog cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Katil çocukları otele bırakıp İran'a kaçmış

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Giriş: 27.12.2022 16:58
8 ay önce İstanbul'a gelen 2 çocuk annesi Yakutistanlı Galina Trofimova, Türkçe kursunda tanıştığı İran uyruklu erkek arkadaşı Armin Asgari, tarafından boğularak öldürüldü. Trofimova'nın çocuklarını bir otel odasına bırakarak ülkesine kaçan Asgari'nin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.
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