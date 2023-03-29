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İstanbul'da zemin sıvılaşması tehlikesi! Uzman isim o bölgeler için uyardı

DHA
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Giriş: 29.03.2023 09:40
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan binaların birçoğunun sıvılaşma özelliği gösteren zemin üzerinde yapıldığının ortaya çıkmasıyla gözler, İstanbul'daki risk düzeyi yüksek zeminlere çevrildi. Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Özellikle Atatürk Havalimanı'ndan sonra denize doğru ulaşan kesimlerde alüvyon kalınlığı artıyor. 30 metrenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla burada deprem anında ciddi tehlike var diyebiliriz" dedi. Öte yandan Ayamama Deresi çevresindeki yapılaşmayla ilgili son duruma ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapılmadı.
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