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İstanbul’da yola atlayan çocuğa motor çarptı!

İstanbul’da yola atlayan çocuğa motor çarptı!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 09:09
Güncelleme:29.10.2024 09:09
İstanbul Sultangazi'de yola fırlayan çocuğa bir motosikletli çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.
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