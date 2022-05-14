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İstanbul'da yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması: Saatlerce bekletildi! "Araba burada ama bizi götüren yok"

DHA
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Giriş: 14.05.2022 17:52
İstanbul Zeytinburnu'nda Ahmet Kayatekin'in hayatını kaybetmesinin ardından yakınları cenazeyi Iğdır'a götürmek istedi. Belediye ile irtibata geçen Kayatekin'in yakınlarına midibüs gönderildi ancak cenazeye gidecek kişi sayısı bildirilenden az olunca midibüs hareket etmedi. Cenazenin 3-4 saat yol kenarında bekletildiği öne sürülürken gönderilen cenaze nakil aracıyla Kayatekin'in cenazesi Iğdır'a yollandı. Otogara bırakılan yakınları ise kendi imkanlarıyla bilet alarak memleketlerine hareket etti. Cenazenin 3-4 saat yol kenarında bekletildiğini öne süren Ahmet Kayatekin'in yakını, "Araba burada ama bizi götüren yok" diyerek isyan etti.
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