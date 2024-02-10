10 Şubat 2024, Cumartesi
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İstanbul'da yaşayanlar nereli?
İstanbul'da 15 milyon 907 bin 951 olan nüfus, 2023 yılında 257 bin kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. Böylelikle megakentin nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez azalmış oldu. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?