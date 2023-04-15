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İstanbul’da "yasak aşk" cinayeti! Kurşunlardan son anda böyle kurtuldu

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Giriş: 15.04.2023 16:57
Kan donduran olay bugün saat 13.00 sıralarında İstanbul’da meydana geldi. Hülya Ç. iddiaya göre resmi nikahlı kocasının akrabasına kaçtı. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Hülya Ç. ile kaçtığı Nurullah Çağur'a silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda Nurullah Çağur hayatını kaybetti. Hülya Ç., silahın ateşlendiği sırada eğilerek mermilerden kurtuldu. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Yasak aşk cinayeti!
"Yasak aşk" cinayeti!
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