İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Cep Trafik verilerine göre, akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi. Mesai çıkışının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluğun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda trafik adeta kilitlendi. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Şehirdeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

