05 Kasım 2025, Çarşamba

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 21:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Cep Trafik verilerine göre, akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi. Mesai çıkışının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluğun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda trafik adeta kilitlendi. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Şehirdeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
