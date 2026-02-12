Başkan Erdoğan: İyi niyet ile çözümsüz sorun yoktur

Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. İki liderin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını belirterek “İyi niyet ile çözümsüz sorun yoktur” mesajı verdi. Miçotakis ise her zaman diyalogdan yana olduklarını ifade etti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda ortak anlaşmalara da imza atıldı.