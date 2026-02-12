CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan: İyi niyet ile çözümsüz sorun yoktur

Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. İki liderin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını belirterek “İyi niyet ile çözümsüz sorun yoktur” mesajı verdi. Miçotakis ise her zaman diyalogdan yana olduklarını ifade etti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda ortak anlaşmalara da imza atıldı.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Maltepe'de oto tamirci dükkanında yangın
Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
