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İstanbul’da trafik magandası yol kesip sürücüyü tehdit çocuğa küfür etti

İHA
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Giriş: 25.01.2024 11:52
Ataşehir’de bir sürücü gerginlik yaşadığı bir kişinin aracının önünü keserek hakaret etti. Araç camlarını yumruklayan ve küfürler eden şahıs ardından olay yerinden ayrıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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