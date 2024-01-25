İstanbul’da trafik magandası yol kesip sürücüyü tehdit çocuğa küfür etti

Ataşehir’de bir sürücü gerginlik yaşadığı bir kişinin aracının önünü keserek hakaret etti. Araç camlarını yumruklayan ve küfürler eden şahıs ardından olay yerinden ayrıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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