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İstanbul'da trafik kabusu! Yüzde 90'a yaklaştı

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Giriş: 22.11.2023 23:04
İstanbul genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yolları ile ana arterlerde yoğunluk artarken; metro, otobüs ve metrobüs gibi toplu taşımaya ulaşmak isteyen vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.
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