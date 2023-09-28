29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da sağanak yağış! Gaziosmanpaşa'da bir kadın selde metrelerce sürüklendi

İstanbul'da sağanak yağış! Gaziosmanpaşa'da bir kadın selde metrelerce sürüklendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2023 23:50
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel meydana geldi. Selden etkilenen Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde de bir vatandaş suya kapıldı. Sel sularına kapılan kadın, metrelerce sürüklendi. Selde sürüklenen kadını başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İstanbul’da bir kadın selde metrelerce sürüklendi
İstanbul'da bir kadın selde metrelerce sürüklendi
A Haber olay yerinde: Çatılarda mahsur kaldılar
A Haber olay yerinde: Çatılarda mahsur kaldılar
Çatalca’da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü
Çatalca’da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü
AFAD ve İstanbul Valiliği’nden uyarı!
AFAD ve İstanbul Valiliği'nden uyarı!
A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: İstanbul’un göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: İstanbul'un göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları!
Gaziosmanpaşa’da metro istasyonunu su bastı
Gaziosmanpaşa'da metro istasyonunu su bastı
Patlamadan acı haber! Vali duyurdu
Patlamadan acı haber! Vali duyurdu
Burkina Faso’da darbe girişimi!
Burkina Faso'da darbe girişimi!
İstanbul’da sağanak sonrası su baskınları!
İstanbul’da sağanak sonrası su baskınları!
İstanbul’da kuvvetli yağış!
İstanbul’da kuvvetli yağış!
Daha Fazla Video Göster