İstanbul'da sağanak yağış! Gaziosmanpaşa'da bir kadın selde metrelerce sürüklendi

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel meydana geldi. Selden etkilenen Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde de bir vatandaş suya kapıldı. Sel sularına kapılan kadın, metrelerce sürüklendi. Selde sürüklenen kadını başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.