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İstanbul'da sağanak! Arnavutköy'de ev iş yerlerini su bastı

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Giriş: 20.08.2020 11:10
Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Arnavutköy'de etkili sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlarla, ihbar üzerine olay yerlerine giden itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı. Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Arnavutköy'de etkili sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlarla, ihbar üzerine olay yerlerine giden itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı.
Ev iş yerlerini su bastı
Ev iş yerlerini su bastı
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