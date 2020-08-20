İstanbul'da sağanak! Arnavutköy'de ev iş yerlerini su bastı

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Arnavutköy'de etkili sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlarla, ihbar üzerine olay yerlerine giden itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı. Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Arnavutköy'de etkili sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlarla, ihbar üzerine olay yerlerine giden itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı.