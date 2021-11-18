18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum

İstanbul'da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2021 08:53
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul yeni güne sabah trafiği ile başladı. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?
Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?
Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!
Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!
Didem Balçın’ın eşi bakın kim çıktı
Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Meteoroloji gün verip uyardı!
Meteoroloji gün verip uyardı!
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Ömer Lütfi Mete'nin gönül dili
Zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdi
229 kişi hayatını kaybetti! COVID-19 tablosu açıklandı
229 kişi hayatını kaybetti! COVID-19 tablosu açıklandı
Yaralı vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Yaralı vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Cani baba 3 aylık bebeğini tokatla öldürdü!
Cani baba 3 aylık bebeğini tokatla öldürdü!
Evin önündeki otomobil hayat kurtardı!
Evin önündeki otomobil hayat kurtardı!
Nesrin Cavadzade’nin videosuna beğeni yağmuru
Nesrin Cavadzade'nin videosuna beğeni yağmuru
Daha Fazla Video Göster