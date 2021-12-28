İstanbul'da sabah trafiği | İşte yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... Megakent İstanbul haftanın ilk iş gününe nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

İstanbul'da her sabah olduğu gibi manzara değişmedi. İstanbullular güne sabah trafiği ile uyandı. Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay Altunizade'den aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 53 seviyesinde.