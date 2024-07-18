İstanbul’da rekor nem! Bazı ilçelerde nem oranı yüzde 100’e çıktı

Termometreler 41 dereceyi geçti. Kavurucu sıcak ve yüksek nemle birlikte hava bunaltıcı bir hal aldı. Peki sıcak hava dalgası etkisini ne zamana kadar sürecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir anlattı.

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