İstanbul’da polis taklidiyle 23 milyonluk vurgun!

Beylikdüzü'nde telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıkları karı kocayı kandırarak önce kapıya gelip 7 milyon 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını bir poşet içinde teslim alan daha sonra 16 milyon lira parayı söyledikleri banka hesaplarına göndermelerini sağlayarak toplam 23 milyon 250 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

