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İstanbul'da pes dedirten olay: O görevliyi oyaladı çocuk telefonu çaldı!

DHA
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Giriş: 12.04.2023 10:29
Eyüpsultan'da iftar çadırındaki standı gezen şüpheli görevliyi oyalarken yanındaki çocuğa masadaki telefonu çaldırdı. Sultangazi'de ise bir kişi, binadaki dairelerin önünden çok sayıda ayakkabı çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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