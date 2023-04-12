12 Nisan 2023, Çarşamba
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İstanbul'da pes dedirten olay: O görevliyi oyaladı çocuk telefonu çaldı!
Eyüpsultan'da iftar çadırındaki standı gezen şüpheli görevliyi oyalarken yanındaki çocuğa masadaki telefonu çaldırdı. Sultangazi'de ise bir kişi, binadaki dairelerin önünden çok sayıda ayakkabı çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.