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İstanbul’da özel hastaneye silahlı saldırı! Polis kaçan saldırganın peşinde

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 13.06.2024 09:36
İstanbul Küçükçekmece'de özel bir hastane, motosikletli şüpheliler tarafından kurşunlandı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken hastanenin camları kırıldı.
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