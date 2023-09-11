İstanbul’da ’okul’ trafiği!

2023-2024 eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çalıyor. Eğitim-öğretim yılının ilk gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.