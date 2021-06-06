İstanbul'da müsilaj kabusu! Bostancı Sahili'ndeki kirlilik tedirgin ediyor | Deniz salyası sorunu nasıl çözülecek?

İstanbul'un sahillerindeki müsilaj kabusu sürüyor. O noktalardan biri de Bostancı. Son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalıştay yapıldı. Peki deniz salyasına karşı ne gibi önlemler hayata geçecek? Müsilajla nasıl mücadele edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer ve uzman konuğu anlattı.

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