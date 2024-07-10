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İstanbul'da motosiklet kazası! Kırmızı ışıkta geçen kadına motosiklet çarptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 20:30
İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ve motosikletli yaralandı.
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