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İstanbul’da kuyumcu kuryesini soyan iki kadın yakalandı

İstanbul’da kuyumcu kuryesini soyan iki kadın yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 01.04.2025 14:58
Fatih’te kuyumcu kuryeliği yapan C.S.'nin çantasında bulunan 2,5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doları çaldıkları iddia edilen iki kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerden S.Ö.'nün (54) daha önceden 71, A.Ö.'nin (36) ise 28 suç kaydı olduğu belirlendi.
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İstanbul’da kuyumcu kuryesini soyan iki kadın yakalandı
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