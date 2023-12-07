07 Aralık 2023, Perşembe
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İstanbul’da küçük çocuk ailesi tarafından İETT otobüsünde unutuldu
Olay, 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Yusuf A. isimli çocuk ailesiyle birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi. Koltuğa oturan küçük çocuk bir süre sonra uyudu. İETT Otobüsü İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi küçük çocuğu otobüste bırakarak indi. Aile bir süre sonra çocuklarını otobüste unuttuklarını fark ederek telaşlandılar. Çocuğun otobüste tek olduğunun ve uyuduğunun fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocuğu alarak emniyete götürdü. Polis ekipleri ailesine ulaşarak haber verdi. Ailesi emniyete gelerek çocuklarını teslim aldı.