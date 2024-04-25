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İstanbul'da kimyasal paniği! Elektrik direğine çarptı yola aktı

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Giriş: 25.04.2024 15:42
İstanbul Bayrampaşa'da yokuş aşağı kayan kimyasal yüklü bir kamyonet duramayarak elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan kimyasalların bir kısmı yola dökülürken, bölgede panik yaşandı.

Bayrampaşa'da yokuş aşağı kayan kimyasal yüklü kamyonet önce bir büfenin balkonuna sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Erhan Yılmaz idaresindeki 31 D 0228 plakalı kimyasal yüklü kamyonetle trafik ışıklarında durduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı geri geri kaymaya başladı.

Kaldırıma çıkan kamyonet önce bir büfenin balkonuna ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazanın etkisi ile direk sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken elektrik direği ve 2 araçta hasar oluştu. Kazaya karışan araçta bulunan kimyasal maddenin bir kısmı ise yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Caddede esnaf olan İhsan Özkan, "Kamyonet yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde geldi. Bize freninin patladığını söyledi. Direksiyonu kırıp duvara vurmak için kaldırıma çıktı. Araçta kimyasal varmış herhalde. Elektrik direğini devirdi. Burada oturan insanlar vardı ancak o anda kimse yoktu kaldırımda" diye konuştu.

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