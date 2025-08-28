28 Ağustos 2025, Perşembe

İstanbul'da kayıp Sedat Dereli cinayeti: Arkadaşı itiraf etti ceset kuyuda bulundu
İstanbul’da kayıp Sedat Dereli cinayeti: Arkadaşı itiraf etti ceset kuyuda bulundu

İstanbul'da kayıp Sedat Dereli cinayeti: Arkadaşı itiraf etti ceset kuyuda bulundu

Giriş: 28.08.2025 21:23
İstanbul’da kayıp olarak aranan Sedat Dereli’nin arkadaşı Aydın Cem K., polise verdiği ifadede Dereli’yi öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu arkadaşını vurduğunu, cesedin başında yaklaşık 1 saat ağladıktan sonra iş yerinin bahçesindeki kuyuya attığını söyledi. Polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada cesedi buldu ve olayın ardından şüphelinin kanlı koltuğu çöpe attığı, duvardaki kan lekelerini ise badana ile kapattığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Aydın Cem K. ve iş yerinin sahibi babası Şaban K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dereli’nin kaybolduğunu bildiren ilk ihbar, ailesi tarafından 25 Ağustos’ta polise yapıldı. Olayın çözülmesinde Dereli’nin kardeşi Sinan Dereli’nin verdiği bilgiler ve görgü tanıklarının ifadeleri büyük rol oynadı. Polis, kuyuya atılan cesedin çıkarılmasının ardından olayın detaylarını ortaya koydu. Şüphelinin iş yerinde silahı sakladığı ve suç delillerini yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine soruşturma derinleştirilirken, emniyet yetkilileri benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, İstanbul kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada geniş yer buldu.
