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İstanbul'da iki gemi çarpıştı! Açıklama geldi

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Giriş: 17.09.2023 14:56
Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı, çevre kirliliğinin de tespit edilmediği bildirildi.
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