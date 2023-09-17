İstanbul’da iki gemi çarpıştı! Açıklama geldi

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı, çevre kirliliğinin de tespit edilmediği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN