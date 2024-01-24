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İstanbul'da gol sesi çıkmadı! Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 24.01.2024 09:37
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Yoğun tempoda oynanan kritik mücadele gol sesi çıkmadı ve iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.
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