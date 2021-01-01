İstanbul’da fabrikada korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Tuzla'da sabah saatlerinde bir fabrika bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinden son bilgileri aktaran A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik “Ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın etrafını yangın sarmış durumda. Gebze, Tuzla ve çevre noktalardan gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangın kontrol altına alındı.” dedi.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde saat 09.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Kocaeli itfaiyelerine bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.