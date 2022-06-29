29 Haziran 2022, Çarşamba
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İstanbul’da esrarengiz ölüm! 25 yaşındaki Dilan Eylem ölü bulundu
İstanbul’da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz’den bir süredir haber alamayan yakınları paniğe kapıldı. Genç kızın kaldığı evin kapısını çilingir çağırıp açtıran yakınları Öz’ün cansız bedenini görünce yıkıldı.