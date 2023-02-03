03 Şubat 2023, Cuma
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İstanbul’da eşi tarafından katledilmişti! Annesinin sözleri kan dondurdu: “Kocan kuma getirse de yuvanı bozma”
İstanbul’un Fatih ilçesinde eşi tarafından 24 Nisan 2022 tarihinde öldürülen 21 yaşındaki Fatma Narman'ın cinayet davasının ilk duruşmasında, annesi Şekra Genç'in sözleri kan dondurdu. Genç, "O gün kızım beni aradı, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, yeniden evleniyor' dedi. Ben de kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. 6 aylık çocuğu varken kızımı öldürdü" diye konuştu.