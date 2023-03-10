İstanbul'da demir sopalı vahşet! Dehşet anları güvenlik kamerasında

İstanbul'da dehşet veren bir olay yaşandı. Taha O. Eyüpsultan'da bir apartmanın içinde sevgilisi Meral K.'yı demir sopayla darp etti. Taha O. apartmandan kaçarken arkasından koşan Meral K.'nın kanlar içinde yere yıkıldığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.