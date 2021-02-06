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İstanbul’da barajlar doldu mu? İstanbul’da barajlarda son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2021 13:02
Güncelleme:06.02.2021 13:03
İstanbul'da kurak geçen sonbahar ile birlikte barajlarda su seviyesi kritik düzeyde azalmıştı. Ancak etkili olan son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarında iyi haberler gelmeye başladı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 44’e ulaştı. Son durumu A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.
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İstanbul’da barajlar doldu mu?
İstanbul’da barajlar doldu mu?
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