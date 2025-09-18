18 Eylül 2025, Perşembe

İstanbul'da ambulanslar için yeni sistem! Radyodan anons gelecek

İstanbul’da ambulanslar için yeni sistem! Radyodan anons gelecek

Giriş: 18.09.2025 09:18
İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçiyor. Ambulans sireninin duyulmadığı ortamlarda yakındaki araçların radyo frekansları üzerinden anons yapılacak. Böylece ambulansların bekleme süresi azalacak.
