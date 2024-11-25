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İstanbul'da aile katliamında yeni cesetler bulundu

İstanbul'da aile katliamında yeni cesetler bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 13:10
Güncelleme:25.11.2024 13:11
İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt’ta Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ dayısının oğlu Şadan Serdar Buke'yi ve kuaföre yaptığı silahlı saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli kişiyi öldürmüştü. Düzenlediği silahlı saldırılarda eniştesi Gökhan Soylu ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaramıştı. Zanlı daha sonra araç içinde silahı kafasına dayayarak intihar etmişti. Bugün de yeni cesetler ortaya çıktı. Büyükçekmece gölü yakınında eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu’yu da öldürdüğü oraya çıktı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.
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