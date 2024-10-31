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İstanbul'da 200 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi: 5 gözaltı

İstanbul'da 200 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 12:02
İstanbul’un Fatih, Esenler ve Avcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında kanser, diyabet, astım ve hormonel hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların da olduğu 628 bin 469 tablet ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenilirken operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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