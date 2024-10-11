11 Ekim 2024, Cuma
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İstanbul’da 2 eşi intihar eden kocaya 18 yıl hapis istemi
İstanbul'da yaşayan İsmet Bingöl'ün eşi Vesile Bingöl 2023 yılında ipe asıllı halde bulunmuştu. Vesile Bingöl'ün İsmet Bingöl'ün ikinci eşi olduğu ilk eşi olan Hülya Bingöl'ün de 2014 yılında intihar ettiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmada iki eşinin de ölümünde şüpheli görülen İsmet Bingöl hakkında hazırlanan iddianamede savcı 18 yıla kadar hapsini istedi.