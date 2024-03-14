İstanbul’da 130 yıllık gizemli tünel! Tarihi tünel gün yüzüne çıktı

İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rumeli Han restore edildi. Yenileme çalışmalarında hanın altında bulunan 130 yıllık gizemli bir tünel keşfedildi. 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından inşa ettirilen bu han geçidi, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

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