13 Ocak 2024, Cumartesi
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İstanbul Yenikapı'da metroda intihar! İspanyol vatandaşı raylara atladı
İstanbul Yenikapı'daki metro istasyonunda 22 yaşındaki İspanyol vatandaşı Eduardo Gracia raylara atlayarak intihar etti. Sabah saatlerinde yaşanan acı olay sonrası seferler yaklaşık 1 saat aksadı.