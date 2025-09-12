İstanbul ve Ankara’da vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca vergi müfettişlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü ve planlı şekilde vergi mükellefleri hakkında düzenlenecek raporlardan maddi menfaat temin ettikleri ve şirketleri tehdit ederek rüşvet istedikleri iddiasıyla İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

