20 Aralık 2023, Çarşamba
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İstanbul için tehlike hangi boyutta? İzmir'de olası deprem büyüklüğü kaç? Japon deprem uzmanı A Haber'de anlattı
Geçtimiz günlerde, Yalova Çınarcık ve Gümüşhane Kelkit'te 4 deprem yaşanmıştı. Peki peş peşe gelen sarsıntılar büyük bir depremin habercisi mi? Depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Türkiye'nin diri fay hatları hangileri? İstanbul'da riski bölgeler neler? gibi birçok sorunun cevabını Deprem Uzmanı-Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, A Haber'de açıkladı.