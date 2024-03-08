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İstanbul Havalimanı'nda "terapi köpek" uygulaması! Uçuş stresine patili destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 12:09
İstanbul Havalimanı'nda terapi köpek projesi hayata geçirildi. Patili dostlar uçuş korkusu yaşayan yolculara pozitif destek sağlayacak. Projenin detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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Uçuş stresine patili destek
Uçuş stresine patili destek
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