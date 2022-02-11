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İstanbul Güngören'de korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2022 14:22
Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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