11 Şubat 2022, Cuma
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İstanbul Güngören'de korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi
Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.