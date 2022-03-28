28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2022 10:52
Güncelleme:28.03.2022 10:54
İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı kıyısında kız arkadaşıyla tartıştığı için deniz kenarına gelen 27 yaşındaki genç, iddiasına göre yanlışlıkla suya düştü. Uzun zaman su içinde kalan ve hipotermi geçiren genç bir müddet sonra kendini kaybetti. Ekiplerin zamanla yarışarak halatlarla sahile inerek müdahale ettiği genç, sahil güvenlik botuyla alınarak karaya alınıp hastaneye kaldırıldı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçen gün saat 16.30 sularında Sarıyer Rumeli Kavağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla tartışan 27 yaşındaki Muhammet Ali Eliaçık, sahil kenarına inerek hava almak istedi.

BİR ANLIK DALGINLIKLA DENİZE DÜŞTÜ

Genç iddiaya göre, bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için denizde çırpınmaya başlayan genç, güç bela kendini karaya attı. Bir süre sonra sahilde balık tutan bir vatandaş, gencin karada hakaretsiz bir şekilde yattığını görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sahile inişin uçurumdan olduğu fark edilince itfaiye ekipleri bariyerlere halat bağlayarak aşağıya indi.

HİPOTERMİ GEÇİREN GENÇ İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Gence ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak gencin bilincinin kapalı olduğu ve hipotermi geçirdiğinin fark edilmesi ve sedyeyle taşınamayacağının anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra denizden sahile yanaşan sahil güvenlik ekipleri, sedyeye konulan genci bota alarak cadde üzerindeki bir iskeleye çıkarttı. Ambulansa konulan genç tedavi edilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Eğitim Hastanesine kandırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"CANIM SIKKINDI, KAZAYLA SUYA DÜŞTÜM"

Polis ekiplerinin çalışma başlattığı olayla ilgili ifadesine başvurulan gencin canı sıkkın olduğu ve hava almak için sahile geldiğini, intihar etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ve kazayla denize düştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyette "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan genç, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğaz’da genci kurtarmak için zamanla yarıştılar
Boğaz'da genci kurtarmak için zamanla yarıştılar
Ellerini kelepçeyle, ayaklarını iple bağlayıp…
Ellerini kelepçeyle, ayaklarını iple bağlayıp…
Bariyer otomobile ok gibi saplandı!
Bariyer otomobile ok gibi saplandı!
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Fatih’te korkutan yangın!
Fatih'te korkutan yangın!
2. “şemsiye ile uçan adam” olayı
2. “şemsiye ile uçan adam” olayı
Gençlerin silahlı kavgası kamerada
Gençlerin silahlı kavgası kamerada
LPG tankı patladı! Alevler içinde kaldı
LPG tankı patladı! Alevler içinde kaldı
Pandemi ve savaşın eseri
Pandemi ve savaşın eseri
Ramazan kolileri raflardaki yerini aldı! İşte fiyatları
Ramazan kolileri raflardaki yerini aldı! İşte fiyatları
Muhtar zehir taciri çıktı!
Muhtar zehir taciri çıktı!
Kimlik kartlarında yeni dönem
Kimlik kartlarında yeni dönem
Daha Fazla Video Göster