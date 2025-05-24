İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Denize düşen kız çocuğu böyle kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre olay Beşiktaş'ta yaşandı. İskeleden ayrılan vapurdan 10 yaşındaki bir kız denize düştü. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada denizde bulunan İşadamı Sebahattin Seven’e ait özel teknenin kaptanı duruma müdahale ederek küçük çocuğa can simidi attı. 10 yaşındaki kız, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN