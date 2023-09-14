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İstanbul Avcılar'da trafikte ters yön kavgası! Tekme tokat havada uçuştu

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Giriş: 14.09.2023 11:33
İstanbul Avcılar'da trafikte tartışan iki sürücü kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada taraflardan biri kemerini de kullanırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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Trafikte ters yön kavgası! O anlar kamerada
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