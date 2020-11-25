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Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü?

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Giriş: 25.11.2020 09:45
Güncelleme:25.11.2020 15:14
ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide kayalıkların arasında dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi. Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü? Yetkililer ilginç cisimin nereden nasıl geldiğini araştırıyor.

ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide kayalıkların arasında dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi. Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü? Yetkililer ilginç cisimin nereden nasıl geldiğini araştırıyor.

Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü? ISSIZ BİR ARAZİDE KAYALARIN ARASINDA BULUNDU! YETKİLİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! GİZEMİ ÇÖZÜLEMEYEN CİSİM UZAYDAN MI DÜŞTÜ?

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