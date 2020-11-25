ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide kayalıkların arasında dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi. Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü? Yetkililer ilginç cisimin nereden nasıl geldiğini araştırıyor.

ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide kayalıkların arasında dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi. Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü? Yetkililer ilginç cisimin nereden nasıl geldiğini araştırıyor.