27 Ekim 2021, Çarşamba
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İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi? İlk video geldi.... | İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker mi?
Survivor 2021 yarışmasının aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen İsmail Balaban ve İlayda Şeker, paylaştıkları video ile olay oldu. Sık sık yan yana görüntülenen ancak ilişki iddiaları hakkında hiçbir açıklama yapmayan ikiliden araç içinde el ele video geldi.