İslam’a adanmış bir ömür: Nurettin Topçu | PORTRE

Bir İslam alimi, bir şair, yazar ve filozof Nurettin Topçu'nun portresi... Bugün Nurettin Topçu'nun 49'uncu vefat yıl dönümü. İşte hatırlanması, hiç unutulmaması gereken isimlerden biri olan, Nurettin Topçu ve onun etkileyici yaşam öyküsü…

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